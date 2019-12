Förderbescheide über rund 16 Millionen Euro Bayerns Geburtshilfe-Förderprogramm erfolgreich gestartet – auch Schwandorf profitiert

(Foto: 123rf.com)

Das Geburtshilfe-Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung für kleine Geburtshilfestationen im ländlichen Raum ist mit großem Erfolg gestartet. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat am Dienstag, 17. Dezember, in Nürnberg Förderbescheide an Vertreter der geförderten 26 Landkreise aus allen Regierungsbezirken Bayerns übergeben. Auch der Landkreis Schwandorf ist mit dem St. Barbara Krankenhaus in Schwandorf dabei.