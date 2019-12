Zur Auffrischung Update für Pflegelotsen – Lokales Bündnis für Familien bildet aus

Vor einem Jahr wurden Personalleitungen, Betriebs- und Personalräte sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Pflegeberater der AOK Bayern, Michael Falkenstein, geschult, um künftig als Pflegelotse fungieren zu können. Im Dezember dieses Jahres erfolgte das sogenannte Update für die Pflegelotsen, das von den beiden Koordinatorinnen des Lokalen Bündnisses für Familien, Dorothea Seitz-Dobler, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, und Helga Forster, Gleichstellungsbeauftragte am Landratsamt, organisiert wurde.

LANDKREIS SCHWANDORF Sowohl die Erfahrungen, die in diesem Jahr in der Funktion als Pflegelotse gemacht wurden, als auch die aufgetauchten Fragen brachten die Teilnehmenden in die Schulung mit ein. So wurden die vielfältigen Leistungen der Pflegeversicherung, die bestehenden ambulanten und stationären Hilfen und der Fragenkreis, was im akuten Pflegefall zu tun ist, vom Experten beantwortet. Oft nachgefragt wurden die Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. In der Diskussion wurde aber auch deutlich, dass es nicht immer ganz einfach ist, einen Pflegeplatz oder Pflegedienst zu finden.

Dass die Pflege ein wichtiges Thema ist, haben die Teilnehmer aus den Behörden und Unternehmen des St. Barbara Krankenhauses Schwandorf, der Stadt Amberg, des Jobcenters Amberg-Sulzbach, der Agentur für Arbeit Cham, der Sparkasse Amberg, der Nabaltec AG und des Landratsamtes Schwandorf bestätigt. Viele Mitarbeiter sind mit der Pflege von Angehörigen betraut und müssen viel Kraft aufwenden, um Pflege und Beruf vereinbaren zu können. Mit der Ausbildung zum Pflegelotsen konnte ein weiterer Pfeiler zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesteckt werden. Die Pflegelotsen sollen die Beschäftigten in ihren Unternehmen und Behörden in Fragen rund um die Pflege unterstützen. Eine weitere Hilfestellung ist die Broschüre „Ein Pflegefall – Was nun“, die das Lokale Bündnis bereits 2017 herausgegeben hat.