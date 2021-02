Mehr Flexibilität Bald sind auch in Regensburg Impfbusse im Einsatz

Die Regensburger CSU-Stadtratsfraktion freut sich, dass der Vorschlag, Impfbusse einzusetzen, positiv aufgenommen wurde. Ergänzend zur Regensburger Impfstrategie werden bald in Regensburg zwei Impfbusse zur schnelleren Durchimpfung der Regensburger Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.

Regensburg. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Eberwein freut sich: „Gerade für in ihrer Mobilität eingeschränkte Bürgerinnen und Bürger ist der Impfbus wirklich eine Erleichterung. Gleichzeitig schaffen wir neben den bestehenden Impfzentren zusätzliche Örtlichkeiten, die für Impfungen zur Verfügung stehen.“

Im Moment erarbeitet das Regensburger Impfzentrum zusammen mit den Maltesern ein entsprechendes Konzept, um baldmöglichst die Impfbusse in Betrieb zu nehmen. Der gezielte Einsatz ermöglicht eine dezentrale Versorgung der einzelnen Regensburger Stadtteile. Die Impfbusse garantieren ein hohes Maß an Flexibilität. Sie können als eigenständige Impfzentren schnell und unbürokratisch eingesetzt werden. Gleichzeitig ergänzen die Impfbusse bereits bestehende Impfzentren bei Engpässen, zumal ab März wesentlich mehr Impfdosen zur Verfügung stehen werden. „Damit ermöglichen wir einen leichteren und schnelleren Zugang zu den Impfstellen für alle. Die Impfbusse können flexibel unterstützen, wo sie gerade gebraucht werden“, so die CSU-Stadträtin und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Bernadette Dechant.