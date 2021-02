Kostenübernahme Der Landkreis informiert zum Verhütungsmittelfond für Menschen mit geringem Einkommen

Seit gut einem Jahr gibt es im Landkreis Regensburg einen Verhütungsmittelfond für Menschen mit geringem Einkommen, die im Landkreis wohnen.

Landkreis Regensburg. Ab dem vollendeten 22. Lebensjahr können Bürgerinnen und Bürger einen Antrag für eine Kostenübernahme stellen, wenn sie Empfänger folgender Leistungen: Landkreis-Pass, Grundsicherung nach SGB II oder SGB XII, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Die Kostenübernahme für ärztlich verordnete Verhütungsmittel und Verhütungsmaßnahmen durch den Landkreis ist seit dem 1. Januar 2020 möglich. Der Kreistag hat dafür jährlich maximal 10.000 Euro bereitgestellt.

Die Antragstellung kann ausschließlich über die Staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen in Regensburg (pro familia e. V., Donum Viate e. V. sowie beim Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg) erfolgen. Die Anträge werden weitergeleitet und beim Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg bearbeitet. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummer 0941/ 4009- 193, -732 oder -755 sowie per Mail an schwangerenberatung@lra-regensburg.de.

Hinweis: Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen erfüllt gesetzliche Beratungsaufträge bei allen Fragen in Zusammenhang mit der Schwangerschaft und nach der Geburt, im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung, zur Familienplanung und der pädagogischen Aufklärung zum verantwortlichen Umgang mit Sexualität. Ziel dieser umfassenden Gesetzgebung ist es unter anderem zu helfen, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.