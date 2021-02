Spende Fernsehgage geht an den Herzenswunsch-Krankenwagen

Wer ihn noch nicht kennt, schließt ihn spätestens nach zwei Minuten in sein Herz. Denn unter der etwas rauen Schale von Rolando Cretti verbirgt sich ein großzügiger, humorvoller und vor allem hilfsbereiter Mensch. Und er hat ein außergewöhnliches Hobby.

Regensburg. Er nennt es kleine feine Abenteuertage. Mal etwas ganz Anderes erleben, mit Blick hinter die Kulissen. Rolando steht gern vor der Kamera. So zum Beispiel bei „Bayerns beste Witze“, einer Abendshow im BR mit TV-Koch Alexander Hermann, bei der es Rolando Cretti bis ins Finale geschafft hat. Außerdem war er schon bei der Dating-Show „First-Date“ bei VOX mit Roland Trettl und hat bei „Die Superhändler“ von RTL mitgemacht, wollte seine Ware jedoch nicht unter Preis verkaufen.

Was ihm bisher noch gefehlt hat, war eine Kochshow. Welche das ist, darf erst im Herbst verraten werden, denn dann ist der offizielle Sendetermin. Aber was schon einmal erzählt werden kann, ist die wunderbare Geste, zu der Rolando die Produktionsfirma Gebrüder Ungehobelt Mediamanufaktur bewegen konnte. Normalerweise erhalten die Teilnehmer ein Honorar. Rolando Cretti hat darauf verzichtet und die Firmeninhaber überzeugt, 250 Euro für den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser zu spenden. Die Produktionsfirma war von dieser Idee sofort begeistert! „Ich finde das Anliegen der Malteser, schwerstkranken Menschen letzte Wünsche zu erfüllen, so fantastisch, dass ich mich einfach freue, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können, denn wenn viele einen kleinen Betrag leisten, wird Großes daraus“, betont Cretti.

Die Malteser betreiben seit circa drei Jahren den Herzenswunsch-Krankenwagen in der Diözese Regensburg und haben vor Kurzem die Anschaffung eines speziell ausgestatteten Krankenwagens tätigen können, weil über 150.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach wie vor eine sehr hohe Spendenbereitschaft für diesen Dienst spüren. Denn so ein Fahrzeug ist auch im Unterhalt recht teuer. Danke Rolando für deine originelle Idee und ich bin schon ganz gespannt, was du in der Sendung kochen wirst!“, so Christian Winkler, Beauftragter bei den Maltesern in Regensburg.