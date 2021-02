Landkreis informiert Koordinierungsstelle Ärzteversorgung Cham bietet virtuelle Info-Veranstaltung zum „Mediziner-Test“ an

Für Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen, aber auch für hochschulzugangsberechtigte Personen steht immer öfter die Hürde des sogenannten „Tests für medizinische Studiengänge“ (TMS) vor dem erhofften Einstieg in das Medizinstudium. Viele medizinische Fakultäten setzen diesen Test bei der Vergabe der begehrten Studienplätze als ein Auswahlkriterium ein.

Landkreis Cham. Derzeit findet er jedes Jahr im Mai an verschiedenen Standorten in Deutschland statt. Der fünf- bis sechsstündige TMS kann nur einmal absolviert werden. Eine gründliche Vorbereitung ist daher zu empfehlen, da man zur erfolgreichen Bearbeitung eine Strategie und Übung benötigt.

Die „Koordinierungsstelle Ärzteversorgung“ bei der Gesundheitsregionplus Landkreis Cham, deren Ziel es ist, Nachwuchs-Medizinerinnen und -Mediziner für den Landkreis zu gewinnen, möchte interessierte junge Leute dabei unterstützen. Mitarbeiterin Eva Liedtke bietet deshalb am Mittwoch, 17. Februar, ab 16 Uhr, hierzu eine virtuelle Info-Veranstaltung an, bei der sie die Voraussetzungen, Ablauf und Inhalte des Tests erläutern sowie Tipps zur Vorbereitung weitergeben wird. Bei genügendem Interesse ist auch die Gründung einer Vorbereitungsgruppe gedacht. Kostenfreie Anmeldungen sind bis kurz vor Beginn der Veranstaltung möglich per Mail an eva.liedtke@lra.landkreis-cham.de oder unter der Telefonnummer 09941/ 40144414.