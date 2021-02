Corona-Pandemie Gelungener Start für Gemeinde-Impfungen in Pielenhofen und Wolfsegg

Mathilde Aufleger war der erste Impfling, der am Montagvormittag, 8. Februar, im Klosterstadl in Pielenhofen geimpft wurde. Zu dem Termin kam die 82-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann, der gleich nach ihr an der Reihe war.

Landkreis Regensburg. Am Montag wurden in Pielenhofen insgesamt 38 Erstimpfungen durchgeführt, in Wolfsegg (Grundschule) waren es 46. „Alles lief reibungslos und ohne Probleme ab. Die Verwaltungsgemeinschaft war bestens vorbereitet!“, zieht Andreas Bauer, Leiter der BRK-Koordinierungsstelle, ein positives Fazit.

Mit den sogenannten Gemeinde-Impfungen schafft der Landkreis ein zusätzliches Impfangebot für die Personengruppe der Ü-80-Jährigen. „Mit unserem zusätzlichen Angebot ermöglichen wir eine wohnortnahe und damit weniger aufwändige Wahrnehmung der Impftermine“, ergänzt Alexander Damm, Sachgebietsleiter Sicherheitsrecht Landratsamt Regensburg. Da die Gemeinde-Impfungen in Pielenhofen und Wolfsegg so gut angelaufen und angenommen wurden, stehen bereits die nächsten Termine fest, nämlich für die Gemeinde-Impfungen in Sünching am 15. und 16. Februar.; das Angebot richtet sich an die Ü-80-jährigen Bürgerinnen und Bürger der VG Sünching.

Weitere Impfungen in den Landkreisgemeinden in jeweils geeigneten Lokalitäten, wie etwa in Schulturn- oder Gemeindehallen, werden zeitnah folgen.

Gemeinde-Impfungen kurz und knapp

Bei den sogenannten Gemeinde-Impfungen handelt sich nicht um „Impfzentren“ im Sinne einer dauerhaft eingerichteten stationären Einrichtung – wie es bei den beiden Impfzentren im Landkreis, nämlich am Landratsamt und am MVZ Schierling der Fall ist. Stattdessen sind es temporär begrenzte, zusätzliche Impfangebote in den Gemeinden vor Ort, um den mobilen Ü-80-Jährigen in der jetzigen Phase einen kürzeren und einfacheren Weg zur Impfung zu ermöglichen. Für die Impftermine vor Ort können jeweils zwei mobile Impfteams eingesetzt werden, die pro Tag insgesamt bis zu 140 Impfungen vornehmen können.

Die wichtigsten Fragen rund um das Thema Impfen und Impfzentren im Landkreis Regensburg beantwortet das Landratsamt unter www.landkreis-regensburg.de.