22 Todesfälle Erste Lockerungen in der Seniorenresidenz Schloss Wörth

Foto: 123rf.com

Nach dem Ausbruchsgeschehen kündigt die Seniorenresidenz Schloss Wörth nun wieder Lockerungen an. So sollen am bevorstehenden Wochenende in Teilbereichen wieder Gruppenangebote und auch erste Besuche ermöglicht werden.