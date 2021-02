Coronavirus Das Landratsamt informiert – zwei Wege führen zum Impftermin

Aller Voraussicht nach können bereits nächste Woche die meisten Zweitimpfungen in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis Regensburg abgeschlossen werden.

Landkreis Regensburg. Daher konkretisieren sich nun die weiteren Vorbereitungen für die Impfung der großen Personengruppe der über 80-jährigen Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger. In den letzten Tagen haben die Ü80-Jährigen ein Informationsschreiben des Landratsamtes bekommen, darüber hinaus oft noch ein Schreiben der Wohnsitzgemeinde. In den Medien gibt es viele Berichte zur Registrierung über die bayernweit eingerichtete Anmeldeplattform BayIMCO (www.impfzentren.bayern).

Zur besseren Orientierung hat die Ärztliche Leitung der Landkreis-Impfzentren daher das Informationsangebot kurz und kompakt zusammengefasst und auch Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen formuliert.

Grundsatz

Weil in der Anfangszeit der Impfstoff knapp ist, musste festgelegt werden, in welcher Reihenfolge geimpft wird. Menschen mit besonders hohem Risiko sollen zuerst geimpft werden. In der Impfverordnung des Bundes wurden drei Priorisierungsstufen festgelegt. Zur Stufe 1 der höchsten Priorität gehören alle Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Senioren- und Behinderteneinrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa von Notaufnahmen, Intensivstationen, Rettungsdiensten.

Priorisierungsgruppe 1

Die impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Senioren- und Behinderteneinrichtungen wurden vor Ort durch die mobilen Teams geimpft. Für alle weiteren Personen der Priorisierungsgruppe 1 gilt das nachfolgend dargestellte Anmeldeverfahren. Wobei die sogenannten Gemeindeimpfungen („Option 2“) nur für die 80-jährigen Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger vorgesehen sind. Diesem Personenkreis soll so eine wohnortnahe Impfmöglichkeit eingeräumt werden. Das bedeutet, dass die Ü80-jährigen Bürgerinnen und Bürger zwei Anmeldeoptionen haben, die Option 1 und die Option 2. Alle anderen Personen der Priorisierungsgruppe 1 haben nur die Option 1.

Option 1: Registrierung und Terminvergabe über die bayernweite Anmeldesoftware BayIMCO

Option 1 gilt für alle Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa von Notaufnahmen, Intensivstationen, Rettungsdiensten. Die Registrierung ist entweder online oder telefonisch möglich, die Online-Registrierung erfolgt über BayIMCO (Bayerisches Impfmanagement gegen Corona), das zentrale Online-Anmeldeportal der Bayerischen Staatsregierung www.impfzentren.bayern. Wer kein Internet hat und sich daher nicht online anmelden kann, kann sich auch telefonisch unter der Nummer 0941/ 4009 444 registrieren lassen. Dort melden sich von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16.30 Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRK-Koordinierungsstelle. Diese tragen die Daten während des Telefonats in BayIMCO ein und nehmen so die Registrierung auf diesem Portal vor. Nach der Registrierung muss man nichts weiter unternehmen. Die BRK-Koordinierungsstelle informiert von sich aus, wenn ein Impftermin möglich ist.

Option 2: Registrierung und Terminvergabe über die Gemeinde

Option 2 gilt nur für Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Die impfwillige Person (oder deren Familienmitglied/Betreuer/Angehöriger) meldet sich bei der Wohnsitzgemeinde für eine Impfung an. Diese Anmeldung wird von der Gemeinde an die BRK-Koordinierungsstelle weitergeleitet. Dort wird die Registrierung in die Anmeldesoftware BayIMCO übernommen. Der Impfwillige muss sich also nur bei der Gemeinde anmelden, die Registrierung in BayIMCO erledigt die Koordinierungsstelle.

Hinweis: Wer sich als Ü80-Jähriger bereits auf BayIMCO angemeldet hat, kann sich trotzdem auch noch bei der Gemeinde anmelden. Wenn ein konkreter Termin festgelegt wurde, an dem die mobilen Impfteams in die jeweilige Gemeinde fahren, informiert die Gemeinde (etwa fünf Tage vorher) alle angemeldeten impfwilligen Bürgerinnen und Bürger.