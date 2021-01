Temporär begrenztes Angebit Landkreis startet Initiative für Impfungen in den Gemeinden vor Ort

Zum Stand der Impfkampagne im Landkreis und zum Anmeldeverfahren für Impftermine informierte Landrätin Tanja Schweiger letzte Woche in einer Pressekonferenz im großen Sitzungssaal des Landratsamtes.

Landkreis Regensburg. Den zahlreichen Medienvertretern standen neben der Landrätin auch der Ärztliche Leiter der Impfzentren, Dr. Andreas Piberger, BRK-Projektleiter Andreas Bauer, der für den Landkreis beauftragte Versorgungsarzt, Dr. Heribert Szika sowie Abteilungsleiter Lothar Walther, Sachgebietsleiter Alexander Damm und die Leiterin der Fachstelle Senioren und Inklusion, Petra Haslbeck, Rede und Antwort.

Landrätin Tanja Schweiger erläuterte den bisherigen Verlauf der Impfkampagne. Ein zentraler Baustein für das weitere Impfmanagement des Landkreises werden Vor-Ort-Impfungen in zahlreichen Landkreisgemeinden sein. Geplant ist, dass ab Mitte/Ende Februar Impfungen in den Landkreisgemeinden – etwa in Schulturn- oder Gemeindehallen – angeboten werden. Das Konzept dazu wird derzeit in enger Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet. Es handelt sich dabei nicht um „Impfzentren“ im Sinne einer dauerhaft eingerichteten stationären Einrichtung – wie es bei den beiden Impfzentren am Landratsamt und am MVZ Schierling der Fall ist. Sondern es sind temporär begrenzte Zusatz-Impfangebote in den Gemeinden vor Ort, um den mobilen Ü80-Jährigen in der jetzigen Phase einen kürzeren und einfacheren Weg zur Impfung zu ermöglichen. Bei den Impfterminen vor Ort wären jeweils zwei mobile Impfteams im Einsatz, die pro Tag insgesamt bis zu 140 Personen der ersten Priorisierungsgruppe impfen könnten. Wer sich in der Gemeinde impfen lassen will, kann sich dennoch bereits im bayerischen Impfportal (www.impfzentren.bayern) registrieren lassen. Auch steht eine dort bereits erfolgte Registrierung einer Impfung vor Ort in der Gemeinde nicht entgegen.

Bisherige Entwicklung

Im Landkreis Regensburg hat die Impfkampagne – wie bayernweit einheitlich – am 27. Dezember mit 100 Impfdosen begonnen. Weil absehbar war, dass der Impfstoff anfangs knapp ist, hat der Bund in einer eigenen Coronavirus-Impfverordnung drei Kategorien festgelegt, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. Zur höchsten Stufe dieser sogenannten Priorisierung gehören die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Deshalb lag der Schwerpunkt in den ersten drei Wochen der Impftätigkeit darauf, diesen Personenkreis durch die vier mobilen Impfteams impfen zu lassen. Die Erstimpfungen in den Heimen konnten in diesen Tagen abgeschlossen werden. Die parallel angelaufenen Zweitimpfungen wurden bereits in 13 Heimen vorgenommen.

Das bayernweite Registrierungsportal BayIMCO war Anfang des Jahres noch nicht nutzbar. Der Landkreis wollte aber parallel zu den Impfungen in den Heimen auch der zahlenmäßig großen Gruppe der über 80-jährigen ein zusätzliches – im Rahmen des begrenzten Impfstoffes mögliches – Impfangebot machen. Daher wurde an zwei Tagen auf der Landkreis-Homepage eine Online-Terminvereinbarung eingerichtet. Am 28. Dezember 2020 und am 15. Januar 2021 wurden dort Termine angeboten. An beiden Tagen waren die Terminslots innerhalb weniger Minuten ausgebucht. Seit 11. Januar ist nun bayernweit eine Registrierung über BayIMCO möglich. Man kann sich dort für einen Termin anmelden, die tatsächliche Terminvergabe erfolgt dann später über die BRK-Koordinierungsstelle. Von dort bekommt man auch die Information zum Impftermin. Bei den Zusatz-Online-Terminvereinbarungen über die Landkreis-Homepage fanden Registrierung und Terminvergabe in nur einem Arbeitsschritt statt.