Medizin Lokale Allianz für Menschen mit Demenz veranstaltet im März einen Fachtag

Der 6. Fachtag Demenz mit dem Schwerpunktthema „Palliative Versorgung“ findet im Landkreis Regensburg am 11. März statt.

Landkreis Regensburg. In der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr referieren Pfarrer Dr. Christoph Seidl, die Palliativfachkraft Gertrud Schollwöck, Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio (Lehrstuhl für Palliativmedizin) sowie Katrin Dehner vom Hospizverein Regensburg.

Die Referentinnen und Referenten werden spirituelle und praktische Herangehensweisen für die Begleitung im letzten Lebensabschnitt dementiell Erkrankter beleuchten. Weiter wird aufgezeigt, wie möglichst gut versorgt werden kann, um den Wünschen und Vorstellungen von Erkrankten bis zuletzt nachgehen zu können. Das Konzept zur Beachtung der Hygieneauflagen sieht einen Fachtag mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schloss Spindlhof in Regenstauf sowie der weiteren Teilnahmemöglichkeit per Stream vor. Sollte dieses Konzept aufgrund dann gültiger Infektionsschutz-Vorgaben nicht umsetzbar sein, wird der Fachtag als rein digitale Veranstaltung stattfinden. Weitere Informationen und der Flyer mit dem Anmeldeformular stehen auf der Homepage des Landratsamtes bereit. Anmeldungen sind per Post möglich an die KEB Regensburg Land, Spindlhofstraße 23, 93128 Regenstauf, telefonisch unter der Nummer 09402/ 947725 oder auch per Mail an thomas.albertin@keb-regensburg-land.de.

Hintergrund: Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz setzt sich im Landkreis Regensburg für die Interessen von Betroffenen ein. Der Zusammenschluss des Landkreises Regensburg und der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Regensburg organisiert den Fachtag jährlich mit wechselnden Schwerpunktthemen.