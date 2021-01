Coronavirus FFP2-Masken für die Regensburger Tafel

Frank Zirngibl, Leiter Rettungsdienst, Christine Gansbühler, Vorstandsvorsitzende Tafel Regensburg, Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner. Foto: Julia Eisenhut

Die Johanniter in Regensburg haben die Tafel kurzfristig mit FFP2-Masken unterstützt. So ist die Tafel seit Montag, 18. Januar, imstande, die Masken an ihre Kunden weiterzugeben und so die neuen Hygieneregeln umzusetzen.