Landkreis Regensburg 140 Erst-Impftermine müssen wegen Lieferproblemen verschoben werden

Foto: 123rf.com

Von den 490 am letzten Freitag vereinbarten Erst-Impfterminen müssen 140 Termine, die in dieser Woche am 20. und 21. Januar hätten stattfinden sollen, nun definitiv abgesagt werden. Grund sind die vorübergehenden Liefereinschränkungen des Konsortiums BioNTech/Pfizer. Trotz intensiver Bemühungen des im Landratsamt Regensburg eingerichteten Krisenstabes war es leider nicht möglich, diese Termine beizubehalten.