Trotz Pandemie Epilepsie-Beratungsstelle der KJF Regensburg weiterhin erreichbar

Foto: 123rf.com

Das Beratungsangebot der Epilepsie-Beratungsstelle in Regensburg kann trotz der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden. So wird – festgelegt in einem speziellen Hygienekonzept – mit Maske und transparenten Trennscheiben auch persönlich beraten. Zusätzlich bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonische Beratungen und Videoberatungen an.