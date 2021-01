Pandemie Unregelmäßige Lieferungen des Corona-Impfstoffes sorgen für Terminverschiebungen im Impfzentrum

Wegen der weiterhin unregelmäßigen Lieferungen des Corona-Schutzimpfstoffes kann es auch in den kommenden Wochen im Impfzentrum immer wieder dazu kommen, dass bereits vereinbarte Termine verschoben werden müssen.

Regensburg. In diesen Fällen informiert die Stadt die Betroffenen telefonisch oder per Mail. Wer nicht kontaktiert wird, kann davon ausgehen, dass sein Termin wie vereinbart stattfindet. Es ist nicht nötig, sich selbst zu melden.

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bittet alle Betroffenen um Verständnis und Geduld. Enttäuschung und Frust über die Situation seien verständlich. Dies an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hotline auszulassen – wie es in den letzten Tagen häufig vorkomme – sei aber nicht zielführend. „Für die Beschäftigten im Impfzentrum ist die Situation genauso unbefriedigend wie für die Bürgerinnen und Bürger.“ Die Stadt tue alles, was in ihrer Macht stehe, damit alle Angehörigen der höchsten Risikogruppe so bald wie möglich geimpft und so vor den Folgen einer Corona-Infektion geschützt werden können.

Regensburg zählt zu den wenigen Kommunen, in denen sich bereits seit dem 4. Januar 2021 auch Über-80-Jährige, die nicht in einer Senioren- oder Gesundheitseinrichtung leben, impfen lassen können. Rund 1.000 Seniorinnen und Senioren haben von diesem Angebot bereits Gebrauch gemacht und ihre Erstimpfung erhalten.

