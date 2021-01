Im Landkreis Regensburg Softwareprobleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen an das LGL

Foto: 123rf.com

Aus technischen Gründen traten am Gesundheitsamt Regensburg in den vergangenen Tagen vorübergehend Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf.