Online-Vortrag Übergewicht – wann ist eine Operation sinnvoll?

Fehlende Ausdauer, Kurzatmigkeit, schnelle Ermüdung und starkes Schwitzen – diese Symptome können neben erhöhtem Körpergewicht Anzeichen für Adipositas sein.

Regensburg. Wie man gegen dieses krankhafte Übergewicht ankommen kann, wann eine Operation in Betracht gezogen werden sollte und wie man vorbeugen kann, darüber sprechen Dr. Benjamin Stäbler, Oberarzt an der Klinik für Chirurgie am Caritas-Krankenhaus St. Josef, sowie die Ernährungsberaterin und diplomierte Ökotrophologin Beate B. Birnbaum in einem Online-Vortrag. Dieser findet am Montag, 25. Januar, ab 18 Uhr statt.

Für das Online-Meeting wird um eine Anmeldung bis 22. Januar per Mail an cschubert@caritasstjosef.de gebeten. Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-Mail mit weiteren Informationen. Insgesamt dauern beide Vorträge rund 60 Minuten, danach haben die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.