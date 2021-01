Regensburg Caritas-Krankenhaus St. Josef startet Corona-Impfung – Mitarbeiterin der Intensivstation als Erste geimpft

„Ich bin froh, dass auch wir jetzt geimpft werden können,“ sagt Sabine Liebl. Die Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege ist die erste Mitarbeiterin, die am Montag, 11. Januar, am Caritas-Krankenhaus St. Josef gegen Corona geimpft wurde.

Regensburg. „Geimpft werden zunächst diejenigen, die das größte Ansteckungsrisiko haben, also ärztliche und pflegerische Mitarbeitende aus der Notaufnahme, der Intensivstation und den COVID-Bereichen“, erklärt PD Dr. Sylvia Pemmerl das Vorgehen. Auch in weiteren Abteilungen und Stationen der Klinik nehme sie ein gesteigertes Interesse an den Impfungen wahr, sagt die Ärztliche Leiterin der Klinikhygiene am Caritas-Krankenhaus St. Josef: „Wir bekommen sehr viele Nachfragen zu dem Thema und informieren auch umfangreich. Es ist uns ein Anliegen, dass sich jede und jeder, der sich impfen lässt, ausreichend informiert fühlt.“

Dr. Thomas Koch, Geschäftsführer am Caritas-Krankenhaus St. Josef, sieht in der Impfung einen wichtigen Baustein in der Bekämpfung der Pandemie: „Genau wie das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln trägt der Impfstoff einen Teil dazu bei, dass wir hoffentlich bald wieder zu einer weitgehenden Normalität zurückkehren können. Deshalb hoffen wir, dass sich möglichst viele impfen lassen und immer ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen.“