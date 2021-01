Pandemie Corona-Impfung – Online-Terminvereinbarung wird am 15. Januar freigeschaltet

Ab Freitag, 15. Januar, kann für Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger voraussichtlich wieder eine begrenzte Anzahl an Online-Terminen für die Corona-Impfung angeboten werden.

Landkreis Regensburg. Die Online-Terminvereinbarung auf der Homepage des Landkreises Regensburg wird am 15. Januar, 8.30 Uhr, freigeschaltet. Wer keine Möglichkeit hat, sich online anzumelden, kann ebenfalls ab 15. Januar , 8.30 Uhr, in der BRK-Koordinierungsstelle unter der Nummer 0941 / 4009-444 anrufen. Um lange Wartezeiten bei einer telefonischen Anmeldung in der Koordinierungsstelle zu vermeiden, wird darum gebeten, dass nur diejenige diesen Service nutzen, die tatsächlich keine Möglichkeit haben, sich online zu registrieren.

Die online und telefonisch vereinbarten Impftermine am Impfzentrum Landratsamt werden voraussichtlich am 20. , 21., 25., 26., 27., 28. und 29. Januar stattfinden, und zwar jeweils durchgehend von 8 bis 16.30 Uhr.

Die BRK-Koordinierungsstelle möchte vorsorglich darauf hinweisen, dass die letzten Termine innerhalb kurzer Zeit ausgebucht waren. Dies kann auch am 15. Januar wieder der Fall sein, nachdem die Anzahl der Termine abhängig ist von den Impfstoff-Lieferungen. Dennoch soll der Personengruppe der mobilen über 80-jährigen Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger diese Zusatz-Möglichkeit angeboten werden. Aufgrund der derzeit noch begrenzten Impfstoff-Verfügbarkeit wird um Verständnis gebeten, dass zuerst die über 2.000 Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen versorgt werden müssen.

Ab 25. Januar : Terminvergabe über BayIMCO

Voraussichtlich ab 25. Januar 2021 startet die bayernweit einheitliche Registrierung und Terminvereinbarung über das Programm BayIMCO für die Landkreis-Impfzentren. Dann können online als auch telefonisch Impftermine vergeben werden, und zwar beginnend ab 8. Februar 2021. Die Vergabe dieser Termine orientiert sich an der Zugehörigkeit zur ersten Priorisierungsgruppe.

Aktueller Stand der Impfungen in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen

Bis 15. Januar können voraussichtlich die Erstimpfungen in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis soweit abgeschlossen werden, dass bereits ab 18. Januar 2021 dann mit den Zweitimpfungen in den Heimen begonnen werden kann.