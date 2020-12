Pandemie Corona-Impfung im Landkreis Regensburg – ab 15. Januar auch telefonische Terminvereinbarung möglich

Ab 15. Januar 2021 bietet die Software des Freistaats Bayern die Möglichkeit einer Terminvereinbarung. Ab dann ist es auch über die BRK-Koordinierungsstelle möglich, Impftermine für die Zeit ab 1. Februar 2021 sowohl online als auch telefonisch zu buchen.

Landkreis Schwandorf. Bis einschließlich 14. Januar bleibt es aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit sowie der unklaren und kurzfristigen Zuteilung des Impfstoffes bei der bisherigen Online-Terminvereinbarung, da nur so eine schnelle Terminierung gewährleistet werden kann.

Wie mitgeteilt wurde, wird in der ersten Januarwoche aller Voraussicht nach keine Impfstoff- Lieferung an den Landkreis erfolgen. Ab der zweiten Januarwoche soll Bayern wöchentlich 107.000 Impfdosen bekommen. Sobald daher dieser Impfstoff verfügbar ist, wird auf der Landkreis-Homepage und über Pressemitteilung zu der dann wieder frei geschalteten Online-Terminvereinbarung informiert. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs wäre geplant, ab 1. Februar 2021 dann an beiden Impfzentren eine größere Anzahl an Personen zu impfen. Zudem werden ab Mitte Januar Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, vom Landratsamt angeschrieben und detailliert über die verschiedenen Möglichkeiten der Terminvereinbarung unterrichtet.