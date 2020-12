Impfstart in Regensburg Eine neue Lieferung von 550 Impfdosen wird für den 31. Dezember erwartet

Foto: 123rf.com

Die Impfungen gegen COVID-19 sind auch in Regensburg angelaufen. Am Sonntag, 27. Dezember, waren 100 Impfdosen geliefert worden, am Dienstag, 29. Dezember, noch einmal 655, die für Impfungen im Stadtgebiet vorgesehen sind.