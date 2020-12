Coronavirus Das Landkreis-Testzentrum ist zusätzlich am 2. und 9. Januar geöffnet

Foto: Beate Geier

Bereits in der Zeit vor Weihnachten hatte sich am Landkreis-Testzentrum das Testaufkommen deutlich erhöht. Wurden vorher etwa 280 Testungen pro Tag durchgeführt, stieg diese Zahl in der Woche vor Weihnachten auf 350 an, mit einem bisherigen Spitzenwert von 390 am 21. Dezember.