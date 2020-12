Pandemie Impfungen gegen das Coronavirus haben auch in Regensburg begonnen

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bei den ersten Impfungen im Universitätsklinikum Regensburg (UKR) und in der medbo Bezirksklinikum Regensburg. Dr. Frank Hanses, Oberarzt/Interdisziplinäre Notaufnahme, wird als erster Mitarbeiter des UKR geimpft. Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben bayernweit am 27. Dezember begonnen. Die Stadt Regensburg hat dafür ein Impfzentrum am Dultplatz eingerichtet, das sieben Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr geöffnet haben wird. Zudem sollen vier Mobile Impfteams vor allem in den Alten- und Pflegeheimen den Impfstoff verabreichen.