Pandemie Das Landratsamt informiert zu den Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums zwischen den Feiertagen

Das Testzentrum des Landkreises Regensburg hat an Heiligabend und Silvester vormittags geöffnet. Foto: Beate Geier

Das Corona-Testzentrum des Landkreises Regensburg hat an Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember und am 1. Januar 2021 ist das Testzentrum geschlossen.