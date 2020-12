Corona-Pandemie Das Impfzentrum des Landkreises Cham ist einsatzbereit

Foto: Schuhbauer

Das Impfzentrum des Landkreises Cham mit den beiden Standorten in Bad Kötzting und Roding ist einsatzbereit. „Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Die personellen und organisatorischen Vorarbeiten sind abgeschlossen. Sobald der Impfstoff verfügbar ist, können wir loslegen“, stellte Landrat Franz Löffler bei einem Besuch der Räumlichkeiten in den Klinikgebäuden in Bad Kötzting und Roding fest.