Corona-Lockdown AOK schließt ab Mittwoch – Beratung per Telefon, Mail und Online

Um die zuletzt erheblich gestiegenen Corona-Infektionszahlen einzudämmen, wird das öffentliche Leben in Bayern erneut stark eingeschränkt. Dies haben die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder beschlossen. Die AOK Bayern reagiert auf die aktuelle Entwicklung und schließt ab Mittwoch, 16. Dezember, bis auf weiteres für Kundenbesuche.

Regensburg. Über Telefon, Mail, Post und das Onlineportal „Meine AOK“ können sich AOK-Versicherte an Bayerns größte Krankenkasse wenden. Alle Kontaktdaten der AOK in Regensburg gibt es im Internet unter www.aok.de/bayern, Rubrik „Geschäftsstellen“ oder „Kontakt“ in der Menüleiste.