Mehr Kaiserschnitte KKH begrüßt neue Leitlinie als Entscheidungshilfe für oder gegen Kaiserschnitt

Foto: Emilia Ungur/123rf.com

In diesem Jahr sind mehr Babys per Kaiserschnitt geboren als im Vorjahr. Das zeigt eine Datenauswertung der stationären Entbindungen der KKH Kaufmännische Krankenkasse. So erblickte bislang fast jedes dritte Neugeborene (32,4 Prozent) per Sectio das Licht der Welt.