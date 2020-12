Neue Direktionsleitung Führungswechsel bei der AOK in Regensburg

AOK-Direktor Gerhard Lindner. Foto: Foto Hailer

An der Spitze der AOK in Regensburg findet eine personelle Veränderung statt: Gerhard Lindner wird zum Jahreswechsel die Führung der Direktion übernehmen. Richard Deml verabschiedet sich nach 17 Jahren an der Direktionsspitze in den wohlverdienten Ruhestand.