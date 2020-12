Besuch in Pentling Peter Aumer informiert sich im Johannes-Hospiz – 685 Menschen wurden bereits auf ihrem letzten Weg begleitet

Peter Aumer, Mitglied des Bundestags, hat das Johannes-Hospiz in Pentling für einen intensiven Informationsaustausch besucht.

Pentling. Bei Hospizleitung Sabine Sudler und Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner hat er sich über die aktuelle Situation im Hospiz informiert und dabei auch die ein oder andere berührende, aber auch erstaunliche Geschichte aus dem Alltag in der Hospizarbeit gehört.

Der Politiker erfuhr auch, wie sich der Alltag im Hospiz durch Corona verändert hat. Der Haupteingang ist nun verschlossen, doch Angehörige können durch die ebenerdige Terrassentür, mit der jedes Zimmer ausgestattet ist, nach wie vor ihre Angehörigen besuchen – natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckung. Die Begleitung Sterbender ist nämlich vom Besuchsverbot, wie es zum Beispiel in vielen Seniorenheimen vorherrscht, ausgeschlossen. „Leider können unsere Weihnachts-Andachten nicht mehr stattfinden“, so Sabine Sudler. „Auch die gemütlichen Treffen im Wohnbereich müssen momentan leider ausfallen.“ Trotzdem arbeitet das Hospiz-Team an Ideen, wie es für die Gäste trotzdem eine besinnliche Weihnachtszeit werden kann: An einem Wochenende kommen zum Beispiel Sängerinnen eines Chores ins Hospiz und werden dort im Eingangsbereich singen. Die Türen der Gäste sind in dieser Zeit geöffnet, sodass sie die Weihnachtslieder hören können.

Peter Aumer informierte sich zudem über aktuelle Zahlen im Johannes-Hospiz. Bereits 685 Menschen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Jahren auf ihrem letzten Weg begleitet. Im Durchschnitt sind sie noch drei Wochen in der Einrichtung, bevor sie versterben – die Zeitspanne reichte aber auch schon von zwei Stunden bis einem Jahr. 98 Prozent der Gäste haben unheilbare Tumorerkrankungen. Laut Sabine Sudler schätzen die Gäste vor allem eines: Anders als im Krankenhaus geht es hier viel ruhiger zu, es gibt keine festen Zeiten für Essen oder Besuch. Der Tagesablauf wird auf den Gast individuell zugeschnitten.

Im Bundestag wird es demnächst wieder um das Thema aktive Sterbehilfe gehen. Peter Aumer interessierte sich daher für den Standpunkt der Johanniter. Als christliche Organisation ist schon im Leitbild fest verankert, dass sich die Johanniter gegen aktive Sterbehilfe aussprechen. „Es gab in den vielen Jahren kaum einen Gast, der diesen Wunsch bei uns geäußert hat“, berichtet Sabine Sudler. „Und falls doch, hat sich diese Überlegung nach einigen Tagen bei uns wieder gelegt.“ Im Johannes-Hospiz werden Schmerzen gelindert, aber der Tod werde laut Martin Steinkirchner weder beschleunigt noch verzögert. Vielmehr gehe es in der Hospizarbeit um den bekannten Leitsatz „Leben bis zuletzt.“

Weitere Informationen zum Johannes-Hospiz der Johanniter gibt es bei Hospizleitung Sabine Sudler unter der Telefonnummer 0941/ 89935501.