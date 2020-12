Digitales Beratungsangebot „Krisenchat“ für Kinder und Jugendliche in Regensburg

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, Schließungen und Quarantänemaßnahmen erleben viele Familien außergewöhnliche Belastungssituationen. Sie werden mit neuen Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert, für deren Bewältigung ihnen bisher die Erfahrung fehlt.

Regensburg. Auch die Stadtverwaltung muss sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. So wird das Amt für Jugend und Familie durch die momentan geltenden Kontaktbeschränkungen vor besonders große Herausforderungen gestellt, da der enge Austausch durch persönliche Gespräche und Hilfsangebote für die tägliche Arbeit unumgänglich ist. In dieser Zeit ist nun ein sehr flexibler Umgang mit der Situation gefragt.

„Kreative Kontaktmöglichkeiten schaffen, die digitalen Medien nutzen und dadurch zusätzliche Anlaufstellen bieten, das ist eine unserer drängendsten Aufgaben dieser Zeit!“, gibt der Leiter des Amtes für Jugend und Familie, Dr. Volker Sgolik, als Motto aus. Die Jugendschutzstelle der Stadt Regensburg möchte mit einem digitalen Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr genau diese Ansprüche erfüllen. Der „Krisenchat“ soll den jungen Menschen eine zusätzliche Möglichkeit bieten, sich selbstständig und niederschwellig in Krisensituationen um Hilfe und Unterstützung zu kümmern. Über einen Messenger ist die Jugendschutzstelle an Werktagen tagsüber erreichbar. Die Jugendschutzfachkräfte versuchen dann, zusammen mit den Beteiligten die unterschiedlichsten und individuellen Problemsituationen zu klären. Wenn es der Fall erfordert, werden die Kinder und Jugendlichen beim weiteren Vorgehen unterstützt und gegebenenfalls in Obhut genommen.

„Kommen Jugendliche oder Kinder, beispielsweise wegen Streitereien, zuhause nicht mehr zurecht oder haben sogar Angst nach Hause zu gehen, können sie sich bei uns im ,Krisenchat‘ melden“, berichtet Luise Wax von der Jugendschutzstelle. „Die Möglichkeit über einen Chat Kontakt aufzunehmen ist oft einfacher, als uns direkt anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Wir sehen das Ganze als Chance, Kindern und Jugendlichen Beistand und Schutz auf einem digitalen Weg anzubieten, den sie bestens kennen.“ Der „Krisenchat“ wird über „WhatsApp“ betrieben, ein Nachrichtendienst, den laut JIM-Studie 2019 bis zu 93 Prozent der Jugendlichen und Kinder bereits nutzen und entsprechend erfahren im Umgang damit sind. „Die Digitalisierung ist längst auch in der Jugendhilfe angekommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gerade in diesem Bereich sehr kreativ! Durch solche neuen Angebote können wir Lücken im Kinder- und Jugendschutz schließen und qualitätsvolle Arbeit sicherstellen“, meint Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein.

Der „WhatsApp-Krisenchat“ mit der Telefonnummer 0151/ 12988244 ist am Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr erreichbar, dienstags von 12 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Nachrichten, die außerhalb dieser Zeiten ankommen, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantwortet. Die Telefon-Notrufnummer 0941/ 5074760 der Jugendschutzstelle ist wie gewohnt Tag und Nacht zu jedem Zeitpunkt erreichbar.