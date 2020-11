Erstes Treffen virtuell Zwei Betroffene gründen neue Selbsthilfegruppe für Covid-Erkrankte

Persönliche Treffen in Gruppen sind im aktuellen Lockdown im November aufgrund der Corona-Regeln nicht möglich. Doch Gruppen gründen geht trotzdem! Zwei an Corona Erkrankte gründeten eine neue Selbsthilfegruppe für Post-Covid-Erkrankte, die sich – virtuell – am Mittwoch, 2. Dezember, erstmals treffen wird. Sobald wieder möglich, werden die Treffen in der Klinik Donaustauf stattfinden.