Medizin Was Männer wissen sollten – Telefonaktion rund ums Thema Prostata am Caritas-Krankenhaus St. Josef

Am Freitag, 27. November, von 15 bis 18 Uhr, lädt das Caritas-Krankenhaus St. Josef im Rahmen des Informationstags Prostata 2020 Interessierte ein, sich telefonisch von Experten zum Thema Prostata beraten zu lassen.

Regensburg. Über die Hotline 0941/ 56959696 werden die Anrufer direkt an den jeweiligen Fachmann verbunden und haben anschließend die Gelegenheit, ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Zusätzlich stehen ab sofort Vorträge zu allen Aspekten im Internet unter www.csj.de bereit.Unser Informationstag Prostata, der jedes Jahr im November stattfindet, hat Tradition“, sagt Prof. Dr. Maximilian Burger, Direktor der Klinik für Urologie am Caritas-Krankenhaus St. Josef und Inhaber des Lehrstuhls Urologie der Universität Regensburg. „Prostatakrebs ist noch immer die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland und doch nehmen nicht einmal die Hälfte der Männer über 45 die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen wahr“, berichtet Prof. Burger. „Um das Gesundheitsbewusstsein der Männer zu schärfen, wurde dieser Tag ins Leben gerufen.“ Aufgrund der aktuellen Situation kann die Veranstaltung heuer nicht wie gewohnt vor Ort stattfinden, sondern digital sowie telefonisch.

Die Experten-Hotline ist am 27. November von 15 bis 18 Uhr über die Hotline 0941/ 56959696 erreichbar. Rund um die Uhr hingegen können sich Interessierte digital informieren. Prof. Burger hat gemeinsam mit niedergelassenen Urologen, der Selbsthilfegruppe PROCAS sowie Experten aus dem Bereich der Strahlentherapie ein interessantes Programm für Patienten und Interessierte zum Thema „Prostata“ vorbereitet. In Online-Vorträgen sprechen die Experten verschiedener Fachrichtungen unter anderem über Früherkennung, diagnostische und therapeutische Maßnahmen, die Begleitung von Prostatakrebspatienten und auch darüber, was Corona für Patienten mit einem Prostatakarzinom bedeutet. Die Vorträge können bereits jetzt unter www.csj.de jederzeit abgerufen werden.