Landratsamt Regensburg Pädagogisch-audiologische Beratung bei Hör- und Sprachproblemen von Kindern

Die Sprachentwicklung eines Kindes verläuft nach einem vorhersehbaren Schema. Verständlich, dass sich viele Eltern fragen, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes noch altersgemäß ist oder ob nicht vielleicht eine Verzögerung vorliegen könnte. Auch einzuschätzen, ob das Kind richtig hört, ist nicht immer einfach.

Landkreis Regensburg. Für Eltern, die Fragen in Bezug auf die Hör- und Sprachentwicklung ihres Kindes haben, gibt es am Landratsamt Regensburg, Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hören und Sprache in Straubing eine Beratungsmöglichkeit. Ein Sonderschullehrer der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle bietet einen kindgemäßen Hör- und Sprachtest an und zeigt individuelle Möglichkeiten der Förderung auf. Die Beratung ist kostenlos, eine Überweisung ist nicht erforderlich.

Der nächste Beratungstermin ist am Donnerstag, 17. Dezember, im Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg (Raum 2.153) in der Zeit von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. Interessierte Eltern melden sich an bei Michaela Müller, unter der Telefonnummer 0941/ 4009724 oder per Mail an Michaela.Mueller@landratsamt-regensburg.de.