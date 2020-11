Notwendige Präsenz Selbsthilfegruppen können sich auch während des Lockdowns treffen

Medizinisch sinnvolle und notwendige Präsenztreffen für Selbsthilfegruppen können auch während des „Lockdown light“ stattfinden. Dafür hatte sich der Regensburger Abgeordnete Tobias Gotthardt in München eingesetzt – Unterstützung durch Ehrenamtsbeauftragte.

Regensburg. Gute Nachrichten für zahlreiche Selbsthilfegruppen im Landkreis Regensburg: Sie dürfen sich in Präsenz treffen, sofern dies medizinisch sinnvoll und notwendig ist. Das teilte der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER) mit, an dem sich verschiedene Gruppen gewandt hatten.

Im Zuge der verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden die Kontakte sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum abermals stark begrenzt, berufliche oder dienstliche Tätigkeiten sind aber davon ausgenommen. Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt informierte sich nun darüber, wie sich die Situation bei Selbsthilfegruppen verhält.

Hierzu hatten den Abgeordneten in den vergangenen Tagen mehrere Anfragen erreicht, wie Gotthardt mitteilte. „Dieses Themas habe ich mich natürlich umgehend angenommen.“ Nach erfolgtem Austausch sei nun klar, dass sich Selbsthilfegruppen weiterhin physisch, also in Präsenz, treffen dürfen, wenn es medizinisch sinnvoll und notwendig erscheint. Für Gotthardt ein wichtiger und richtiger Schritt: „Für die Menschen in unserer Heimat sind die Selbsthilfegruppen extrem wichtig. Dieser Bedeutung wird nun auch Folge geleistet.“

Die allgemein gültigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes seien bei den Präsenztreffen natürlich zu berücksichtigen, stellte Gotthardt gleichzeitig klar. Es sei überaus erfreulich, dass sich so zumindest ein Teil der rund 11.000 Selbsthilfegruppen im Freistaat wieder treffen dürfe. Gotthardt stellte an dieser Stelle den Einsatz der Bayerischen Ehrenamtsbeauftragten Eva Gottstein heraus: „Die Ehrenamtsbeauftragte hat sich mit großem Engagement hierfür eingesetzt und sendet so auch ein bedeutsames Signal an die ehrenamtliche Basis der Selbsthilfe aus!“

Für Gotthardt ist die Bedeutung schlüssig und auch aus medizinischer Sicht wichtig, schließlich seien Videokonferenzen „nur bedingt dazu geeignet, Menschen in Extremsituationen zu helfen“. Gerade darauf habe auch Gottstein aufmerksam gemacht. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in der schulischen Drogenberatung wisse sie, dass „der unmittelbare Austausch von Angesicht zu Angesicht entscheidend für den Erfolg ist“, sagte Gotthardt über die frühere Realschullehrerin.

Auch weiterhin steht der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt für alle Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Regensburg gerne zur Verfügung. Sein Bürgerbüro ist per Mail an buergernah@tobiasgotthardt.de erreichbar. Das nun vielen Selbsthilfegruppen im Landkreis Regensburg erfolgreich geholfen werden konnten, wertete Gotthardt als wichtiges Zeichen dafür, dass es sich lohnt, in engem Kontakt zu stehen. „Die Anliegen aus dem Landkreis bringe ich gerne in München und den zuständigen Stellen ein.“