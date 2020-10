Corona-Pandemie Aktueller Stand zu Infektionsfällen an Schulen

Das Regensburger Landratsamt gibt einen Überblick über Quarantänemaßnahmen an Schulen im Raum Regensburg.

Landkreis Regensburg. Wegen aufgetretener Covid-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen betroffen:

Albert-Schweitzer-Realschule Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 6. November.

Realschule Neutraubling: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 6. November; zwei Kursgruppen in Quarantäne bis einschließlich 4. November; eine Religion-Gruppe in Quarantäne bis einschließlich 4. November; zwei Lehrkräfte in Quarantäne bis einschließlich 5. November.

Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 4. November.

Gymnasium Lappersdorf: eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 4. November; eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 10. November.

Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.