Unterstützung Neue Selbsthilfegruppe wendet sich an Eltern seelisch belasteter Kinder

Eine neue Selbsthilfegruppe in Regensburg ergänzt die Angebote für Menschen, die sich gegenseitig auf Augenhöhe unterstützen wollen.

Regensburg. Willkommen sind Mütter und Väter von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Krisen und Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Nicht die Krankheit allein ist die Ursache für die Belastung. Auch die Einstellung zur Erkrankung spielt eine Rolle“, so die Initiatorin. Einen anderen Blickwinkeln finden, um den Alltag besser meistern zu können, und die gegenseitige Unterstützung, um neue Wege zu gehen stehen im Mittelpunkt der Gruppenarbeit.

Das nächste Gruppentreffen findet am Montag, 2. November, um 18.30 Uhr statt. Um Voranmeldung wird aufgrund der bestehenden Beschränkungen der Teilnehmerzahl in den Räumen der Familienwerkstatt, St. Veit-Weg 2, gebeten – per Mail an Elterngruppe-sbk@web.de .

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch bei KISS Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 599388610 oder per Mail an kiss.regensburg@paritaet-bayern.de.