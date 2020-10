Ehrung im Rathaus Sie sind die stillen Helden des Alltags – Blutspender!

Foto: BRK-Pressestelle/Melanie Kopp

Mit nur einer Blutspende retten sie bis zu drei Menschen das Leben. Als Dank an all jene, die damit ihren persönlichen Beitrag zur Blutversorgung in Bayern und dadurch zur Rettung von kranken und verletzten Personen beitragen, hat der BRK-Kreisverband Regensburg und die Stadt Regensburg eine Ehrung initiiert.