Focus-Klinikliste Caritas-Krankenhaus St. Josef gehört zur Spitzengruppe

Dr. Thomas Koch, Geschäftsführer des Caritas-Krankenhauses St. Josef, freut sich über die Platzierung unter den Top 100 Kliniken in Deutschland. Foto: Katja Vogel/Caritas-Krankenhaus St. Josef

Das Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg ist zum wiederholten Mal in der Klinikliste des Magazins Focus Gesundheit in den deutschen Top 100 (Rang 68) beziehungsweise den Top 10 (Rang 10) bayernweit gelandet. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Klinik für Chirurgie, die Klinik für Urologie sowie die Klinik für Plastische und Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie wurden zudem in den Einzelbewertungen noch einmal besonders hervorgehoben.