Info-Besuch Die BRK-Rettungswache in Wörth kommt gut durch die Krise

Jürgen Neshyba, Wolfgang Scholz, Sylvia Stierstorfer und Sebastian Lange. Foto: Romina Wildenauer

Gut gefordert, aber nie überfordert waren die Rettungskräfte der BRK-Rettungswache in Oberachdorf in Wörth an der Donau in der Hochphase der Corona-Pandemie. Die Zahl der Einsätze sei insgesamt nahezu auf gleichem Niveau geblieben, wie der Leiter der Rettungswache Jürgen Neshyba der Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer bei ihrem Besuch mitteilte.