Tabakentwöhnungsstudie Institut für Psychologie sucht weiter Raucher für Studie zu neuer Behandlungsmethode

Trotz Warnungen vor den gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums raucht weiterhin mehr als ein Viertel aller Erwachsenen in Deutschland. Insbesondere starken Raucherinnen und Rauchern gelingt es oft weder aus eigener Kraft noch mit therapeutischer Hilfe die Finger von den Zigaretten zu lassen. An der Universität Regensburg ist 2019 eine durch die Deutsche Krebshilfe geförderte Studie gestartet, die den Einsatz neuer Techniken in der Tabakentwöhnung untersucht.