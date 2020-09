„Kein Gläschen in Ehren“ Experte warnt vor gravierenden Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft

Foto: 123rf.com

„Nur ein Schlückchen Sekt zum Anstoßen. Was soll da schon passieren?“ So einen Satz hören, oder sagen auch Schwangere selbst immer wieder. Laut einer internationalen Studie aus dem Jahr 2017 trinkt rund ein Viertel aller Frauen in Deutschland Alkohol während der Schwangerschaft. „Obwohl längst bekannt ist, dass Alkohol dem Ungeborenen schadet, werden die Folgen noch immer unterschätzt“, warnt Prof. Dr. Olaf Ortmann anlässlich des Tags des alkoholgeschädigten Kindes am Mittwoch, 9. September.