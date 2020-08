Das Landratsamt informiert Lehrkräfte sollten das freiwillige Testangebot des Freistaats Bayern jetzt nutzen

Das Kultusministerium hat Ende Juli darauf hingewiesen, dass im Zeitraum vom 24. August bis zum 18. September für Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte und Ganztagskräfte der staatlichen, kommunalen und privaten Schulen die Möglichkeit zur kostenlosen Reihentestung auf COVID-19 besteht.

Landkreis Regensburg. Die Ergebnisse sollen damit möglichst frühzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres vorliegen und den getesteten Personen übermittelt sein. Ziel dieses im Rahmen der Bayerischen Teststrategie geschaffenen Testangebotes ist es, im neuen Schuljahr in den Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern starten zu können. Das Gesundheitsamt Regensburg appelliert an die Schulen wie an die Lehrkräfte, dieses Testangebot jetzt in Anspruch zu nehmen, damit die Ergebnisse im besten Fall bereits zum Schuljahresbeginn vorliegen können.

Die Organisation der Reihentestung erfolgt grundsätzlich durch die Träger der Schulen beziehungsweise durch die Schulleitungen vor Ort. Auch dem pädagogischen Personal der benachbarten Kindertageseinrichtungen sollte bei Bedarf die Teilnahme an den Reihentestungen ermöglicht werden. Sowohl das Kultus- wie das Gesundheitsministerium haben umfangreiche Informationen zu diesem Testangebot für die Lehrkräfte und das Schulpersonal zur Verfügung gestellt. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund der Ferien nicht alle Betroffenen diese Informationen auch erhalten haben, will das Gesundheitsamt jetzt nochmals auf dieses Angebot hinweisen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die restliche Ferienzeit jetzt noch zur Durchführung der Tests genutzt wird.

Das Gesundheitsamt steht bei Bedarf für fachliche Fragen zur Durchführung der Reihentestung gerne zur Verfügung – per Mail an gesundheitsamt@lra-regensburg.de unter der Telefonnummer 0941/4009-0.

Die zusammenfassende Kurzinformation des Kultus- und Gesundheitsministeriums zum Testangebot für Lehrkräfte ist auf der Homepage des Landratsamtes hinterlegt unter www.landkreis-regensburg.de sollten das freiwillige Testangebot des Freistaats Bayern jetzt nutzen.