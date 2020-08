Pandemie Fünf weitere bestätigte Coronavirus-Fälle im Landkreis Cham

Am Samstag, 15. August, wurden dem Gesundheitsamt am Landratsamt Cham weitere fünf positive Corona-Fälle gemeldet. Die erforderlichen Maßnahmen sind eingeleitet.

Landkreis Cham. Es handelt sich einmal um zwei Personen, die zusammen am 13. August aus dem Kosovo zurückkehrten, sich in häusliche Quarantäne begaben und am 14. August im Gesundheitsamt getestet wurden. Sie haben im Landkreis keine Kontaktpersonen. Zum anderen wurden drei Mitglieder einer fünfköpfigen Familie, die in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bad Kötzting lebt, positiv getestet. Sie hatten sich am 13. August wegen leichter Symptome bei der Unterkunftsleitung gemeldet und waren noch am gleichen Tag durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst getestet worden. Sie hatten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz vorher bei einem Besuch in Baden-Württemberg angesteckt. Relevante Kontakte außerhalb der Unterkunft sind nicht bekannt. Die gesamte Unterkunft wurde entsprechend den Vorgaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums unter Quarantäne gestellt. Die Einhaltung der Quarantänebestimmungen wird von einem Sicherheitsdienst rund um die Uhr überwacht. Das Gesundheitsamt hat am Sonntag, 16. August, rund 200 Personen, die in der Unterkunft leben oder dort tätig sind, getestet. Die Ergebnisse werden voraussichtlich am Dienstag erwartet.