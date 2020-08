„Focus“-Liste Wenn es um Magen und Darm geht – Professor Alois Fürst gehört zu Deutschlands Besten

Dr. Thomas Koch und Prof. Alois Fürst. Foto: Caritas-Krankenhaus St. Josef/Katja Vogel

Bestnoten für Professor Alois Fürst: Der Direktor der Klinik für Chirurgie am Caritas-Krankenhaus St. Josef ist in der aktuellen Sonderausgabe „Magen und Darm“ des Magazins „Focus“ gleich vier Mal in der Liste der Top-Mediziner genannt. Damit gehört er zu Deutschlands führenden Experten. Das Josefskrankenhaus selbst darf sich über die Auszeichnung als eine der besten deutschen Kliniken für den Bereich Darmkrebs freuen.