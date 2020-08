Zehn Tage Quarantäne Zwei weitere Reiserückkehrer aus Cham positiv auf Covid-19 getestet

Zwei junge Männer aus Cham kehrten in den letzten Tagen beschwerdefrei aus dem Kosovo zurück. Sie begaben sich in Quarantäne und meldeten sich vorschriftsmäßig.

Landkreis Cham. Die am Dienstag, 11. August, am Gesundheitsamt durchgeführten Tests wurden am Mittwoch als positiv bestätigt. Beide wurden den RKI-Empfehlungen entsprechend für zehn Tage zur Quarantäne verpflichtet. Relevante nachzuverfolgende Kontakte wurden nicht festgestellt.