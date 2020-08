Pandemie Zwei weitere Reiserückkehrer im Landkreis Cham positiv auf Corona getestet

Ein junges Ehepaar war in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 5. August, beschwerdefrei von einem Familienurlaub im Kosovo in den Landkreis Cham zurückgekehrt. Noch am Vormittag des Ankunftstages ließen sie beim Hausarzt Abstriche durchführen und begaben sich vorschriftsmäßig in Quarantäne.