Selbsthilfe Leitungswechsel bei KISS Regensburg

Nach vielen Jahren Auf- und Ausbauarbeit und als Vordenkerin und Frontfrau der Selbsthilfe und Chefin bei KISS Regensburg übergab Margot Murr am 31. Juli den Staffelstab der KISS-Leitung an Sarah Payer. Nachdem in Corona-Zeiten persönliche Begegnungen stark begrenzt sind, möchten sich beide auf diesem Wege verabschieden und vorstellen.

Regensburg. Margot Murr: „Vor ganz genau 30 Jahren habe ich angefangen bei KISS zu arbeiten, in einer Zeit gesellschaftlichen Aufbruchs, in der Selbsthilfegruppen erstmals als neue sozial- und gesundheitspolitische Bewegung wahrgenommen wurden. Vieles hat sich seitdem verändert, aber der Kern der Selbsthilfe bleibt immer bestehen: die Initiative ergreifen, Gleichgesinnte finden, gegenseitiger Austausch und Unterstützung, Solidarität erleben, sich gegenseitig Mut machen, jede/r bringt sich ein und alle werden gemeinsam aktiv. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich einen Beitrag dazu leisten durfte, dass sich die Selbsthilfe und die Selbsthilfeunterstützung in Regensburg so lebendig entwickelt hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle in den Ruhestand und sage ein herzliches Dankeschön für Ihr/Euer Interesse an der Selbsthilfe und an der KISS-Arbeit, für das Vertrauen, das Sie/Ihr uns geschenkt haben und für die großartige Zusammenarbeit!“

Sarah Payer: „Mein Name ist Sarah Payer. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und wir haben vier Kinder. Beruflich habe ich vor meiner Elternzeit sechs Jahre lang als Gemeindereferentin gearbeitet, bevor ich für weitere vier Jahre als BDKJ-Diözesanvorsitzende tätig war. Während der anschließenden Elternzeit habe ich Sozialmanagement studiert und 2013 mit dem Master abgeschlossen. Seit 2019 bin ich zertifizierte systemische Beraterin und habe in diesem Sektor bereits ehrenamtlich gearbeitet.

Ich möchte das breite Netzwerk von KISS mit Ihnen/ Euch gemeinsam weiterspinnen und mit dafür Sorge tragen, dass Selbsthilfe in unserer Gesellschaft stark und selbstverständlich ist. Seit 1. Juli arbeite ich mich jetzt in die neue Aufgabe bei KISS ein und freue mich auf die vielfältigen Aufgaben, die auf mich warten und darauf Sie/ Euch persönlich kennenzulernen.“