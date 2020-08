Achtung Naturfans erholen sich am besten – doch jetzt droht Mücken- und Wespenstichgefahr

Wandern in den Alpen, Ausflüge an die Küste oder Camping am See: Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) der Deutschen erholt sich während ihres Urlaubs am besten in der Natur – egal ob zu Hause oder auf Reisen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännischen Krankenkasse unter 1.005 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren.