Krankenhaus St. Josef Der Kampf mit den Kilos – Online-Expertenvortrag zum Thema Adipositas

Rund jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Knapp 25 Prozent sind sogar krankhaft übergewichtig, leiden an Adipositas. Das Caritas-Krankenhaus St. Josef lädt am Mittwoch, 22. Juli, ab 18 Uhr, zum Online-Patientenvortrag „Der Kampf mit den Kilos. Konservative und operative Therapien bei Adipositas“. Referenten sind Dr. Benjamin Stäbler, Oberarzt an der Klinik für Chirurgie, sowie die Ernährungsberaterin und diplomierte Ökotrophologin Beate B. Birnbaum.