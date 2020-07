Glückwunsch German Brand Award – Doppelauszeichnung für eine Zeitreise durch 90 Jahre Krankenhausgeschichte

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg und die de-Agentur aus Schwandorf freuen sich über die Auszeichnung. Foto: de-Agentur

Die Barmherzigen in Regensburg dürfen sich gleich doppelt freuen: Das German Brand Institute zeichnet ihre Kampagne zum 90-jährigen Bestehen sowie das Design der Chronik „Das Gute sehen!“ für „Excellence in Brand Strategy and Creation“ aus. Und das gleich zwei Mal – sowohl im Bereich „Brand Communication“ als auch im Bereich „Brand Strategy of the Year“. „Zu sehen, dass unser Konzept zur Gestaltung des Jubiläumsjahres auch beim Fachpublikum so gut angekommen ist, freut uns sehr“, so Julia Gergovich, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.